Qualche giorno fa HMD Global ha svelato ufficialmente du enuovi smartphone di fascia medio-bassa a marchio Nokia, ovvero i nuovi Nokia C5 Endi e Nokia C2 Tava/Tennen. Nonostante questo, l’azienda ha in cantiere un altro dispositivo che è stato avvistato nel corso delle ultime ore sul noto portale di benchmark Geekbench, ovvero il nuovo Nokia 2V Tella.

Il nuovo device a marchio Nokia avvistato su Geekbench

Il nuovo terminale dell’azienda sarà il successore dello scorso Nokia 2V (una versione re-branded di Nokia 2.1 venduta con l’operatore Verizon) e, come già accennato, è passato nel corso delle ultime ore su Geekbench. A differenza del suo predecessore che aveva come software Android 9 Pie Go, questo dispositivo monterà la versione standard del software di casa Google, Android 10. Questo sarà possibile grazie alla presenza di un quantitativo di memoria RAM pari ad almeno 2 GB.

Per quanto riguarda il processore prescelto, secondo il portale di benchmark a bordo dle nuovo Nokia 2V Tella ci sarà il SoC MediaTek MT6761, ovvero il SoC MediaTek Helio A22. I punteggi totalizzati dallo smartphone non sono molto elevati (parliamo di 829 punti in single core e 2422 punti in multi core) ma non c’è da stupirsi vista la fascia di prezzo di appartenenza di questo device.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli tecnici e soprattutto del design di questo nuovo dispositivo a marchio Nokia. Nel frattempo, vi ricordiamo che nel corso dei prossimi mesi dovrebbe arrivare sul mercato il nuovo top di gamma Nokia 9.3 PureView. La scheda tecnica di questo dispositivo dovrebbe includere il potente processore Snapdragon 865 di casa Qualcomm, RAM di tipo LPDDR5 e un display con un refresh rate molto elevato.