Un po’ a sorpresa, la nota azienda finlandese HMD Global ha svelato ufficialmente alcuni nuovi smartphone entry-level a marchio Nokia. Stiamo parlando dei nuovi Nokia C5 Endi e Nokia C2 Tava/Tennen. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche principali.

Nokia C5 Endi: tripla fotocamera e notch a goccia

Partiamo analizzando questo primo dispositivo che è quello più performante presentato dall’azienda. Come design abbiamo sul fronte un display con un notch a goccia centrale, mentre sul retro troviamo la ormai iconica zona circolare in cui sono poste tre fotocamere posteriori più un piccolo flashLED. Questi sensori sono da 13+5+2 megapixel, mentre la fotocamera per i selfie è da 8 megapixel.

Il pannello è nello specifico un IPS LCD da 6.5 pollici in risoluzione HD+. Le prestazioni sono invece affidate al processore MediaTek Helio P22 con 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno. La backcover è realizzata in policarbonato e ospita sul retro un sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo. Completano la scheda tecnica una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 10W e il tasto dedicato all’assistente vocale di Google.

Nokia C5 Endi verrà distribuito al momento per il mercato statunitense nell’unica colorazione Midnight Blue ad un prezzo di circa 153€.

Nokia C2 Tava/Tennen: dual camera e display in 18:9

Passiamo ora ad analizzare quest’altro dispositivo. Nokia C2 Tava/Tennen (chiamato così in base al rivenditore) monta sul fronte un display in 18:9 con delle cornici piuttosto estete e per questo non troviamo nessun notch centrale. Il pannello è sempre un IPS LCD in risoluzione HD+, ma questa volta la diagonale è pari a 5.45 pollici. Sul retro è presente una dual camera a semaforo con i sensori fotografici da 8+2 megapixel.

Questa volta il processore utilizzato è il SoC MediaTek Helio A22 con 2 GB di RAM e 16/32 GB di storage interno. Anche in questo caso abbiamo una backcover realizzata in policarbonato e non manca anche qui il tasto dedicato all’assistente vocale di Google.

Nokia C2 Tava verrà distribuito dal rivenditore Cricket Wireless nella colorazione Tempered Blue ad un prezzo di circa 100€. Nokia C2 Tennen, invece, verrà distribuito da altri rivenditori ad un prezzo di circa 65€.