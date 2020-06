Nonostante il periodo di emergenza trascorso e i numerosi lockdown che si sono susseguiti abbiano rallentato non poco la forza produttiva in vari paesi, Apple dovrebbe riuscire a presentare ugualmente i suoi nuovi iPhone 12 per la seconda metà dell’anno.

In rete già molti leak sono trapelati inerenti il futuro design e le prestazioni dei nuovi iPhone, ora addirittura sul sito Macotakara, sono apparsi dei leak raffiguranti proprio i nuovi telefoni.

I nuovi iPhone saranno così ?

Stando ai piani di Apple l’annuncio dovrebbe arrivare per Settembre o Ottobre, mentre i telefoni vedranno gli scaffali un paio di settimane dopo a causa della crisi sanitaria appena trascorsa, la produzione invece dovrebbe partire ufficialmente a Luglio.

In questo lasso di tempo ovviamente numerosi piani di Apple potrebbero cambiare, ma il design siamo convinti resterà quello che vediamo nell’immagine sopra.

Dai leak rilasciati dal sito giapponese, già in precedenza fonte affidabile in merito ai telefoni non ancora usciti, possiamo vedere come ci saranno 4 smartphone suddivisibili in 2 iPhone 12 e 2 iPhone 12 Pro, equipaggiati con un notch di dimensioni standard rispetto a quella ridotta dichiarata in precedenza.

Un altro dato che salta all’occhio è l’assenza nei due modelli Pro del sensore LiDAR all’interno del modulo fotocamera, che possa essere stato integrato nei sensori principali ?

A ciò si aggiunge anche lo spostamento del vano SIM da destra a sinistra, cambio forse necessario a causa del nuovo modem 5G che richiede un design diverso per il posizionamento delle antenne di ricezione.

Non rimane che attendere la seconda metà dell’anno per avere tutte le conferme che ci aspettiamo.