Google Maps: le novità introdotte su ANDROID con questo AGGIORNAMENTO

Google sta per introdurre una nuova funzione per Maps chiamata PlusCode. Questa aiuterà le persone a trovarci in maniera più semplice e veloce

Spesso, Google Maps, non ci mette in condizione di indicare ad una persona il posto preciso in cui vogliamo che una persona ci raggiunga. Nella maggior parte dei casi, amici e corrieri si trovano in netta difficoltà a trovare il nostro indirizzo, soprattutto se abitiamo in posti un po’ isolati. Ora però Google ha deciso di implementare una funzione su Maps che ci permetterà di essere più precisi.

Questa nuova funzione si chiama PlusCode: consiste in un codice univoco di sei caratteri – composto da numeri e lettere – che ci permette di identificare qualsiasi posto nel Mondo. Anche se la stiamo annunciando come una novità, questa non è una vera e propria novità: nel 2015 era già stata introdotta, ma ora verrà resa disponibile a tutti.

Google Maps: il Plus Code potrebbe risolverti una grande quantità di problemi quando qualcuno sta provando a raggiungerti

Questa funzione è stata implementata per far sì che gli utenti non facciano più confusione tra latitudine e longitudine. Il codice a sei cifre racchiude queste due coordinate ed è molto più veloce e pratico. Ecco di seguito alcuni dettagli che potrebbero aiutarti nell’utilizzo del PlusCode.

Come detto prima, se abitiamo in zone davvero difficili da raggiungere, il Plus Code potrebbe davvero essere la nostra salvezza. Il codice è stato introdotto principalmente per numerosi autisti di corrieri e ambulanze, i quali in alcuni casi hanno davvero molta difficoltà ad individuare il punto preciso da raggiungere.

Per trovare il proprio PlusCode è necessario attivare il GPS, aprire Google Maps e pigiare sull’icona blu, la quale indica la posizione. Successivamente si aprirà una schermata blu con un codice di sei caratteri, chiaramente si tratta del PlusCode. Selezionate, copiate e condividetelo con chi volete su qualsiasi app di messaggistica.

La nuova funzione arriverà a breve e bisogna scaricare l’ultima versione dell’app. Google ha assicurato tutti gli utenti dicendo che la funzione sarà disponibile a tutti per gli utenti Android.