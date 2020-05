Dallo scorso lunedì in Italia è scattata la cosiddetta fase 2 relativa all’emergenza Coronavirus. Il piano di ripartenza del paese, come sottolineato da esponenti del Governo, non potrà prescindere dall’utilizzo degli strumenti tecnologici. Molte piattaforme arriveranno da qui a breve. Altri servizi già esistenti come Google Maps, ad esempio, saranno integrati con ulteriori funzioni.

Google Maps, ecco le nuove funzioni tra servizi d’asporto e news

In queste settimane Google ha cercato di ampliare gli strumenti a disposizione per gli utenti che sono legati all’app per la navigazione. L’obiettivo è quello di garantire soluzioni che possano essere utili alle nuove esigenze del pubblico.

Una parziale rivoluzione nell’app c’è stata nella sezione dei punti di interesse. Su Google Maps, in questa sezione è ora possibile effettuare una ricerca sul territorio di tutti i ristoranti che hanno la possibilità di effettuare consegne a domicilio o servizio d’asporto. La funzione è anche aperta a supermercati e piccole attività alimentari. In questo modo gli utenti potranno scegliere a chi rivolgersi per l’invio della spesa e dei pasti nelle abitazioni.

Una delle battaglie di Google, da mesi, è quella contro le fake news. Non c’è quindi da stupirsi se nelle versioni aggiornate di Google Maps è stata aggiunta anche una piccola sezione relativa alle News. L’utilizzo di questa sezione sarà determinante per tutti coloro che vogliono essere sempre aggiornati con notizie certificati sul Covid.

Ulteriore upgrade è quello relativo agli aggiornamenti di viabilità. Google Maps, infatti, garantisce a tutti segnalazione in tempo reale per quanto concerne blocchi stradali legati all’istituzione di eventuali zone rosse sul territorio.