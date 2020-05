Cellulari Nokia, Motorola, Apple ed Ericsson continuano ad essere i modelli più ricercati nel mondo del collezionismo perché i consumatori affascinati da tali oggetti sono sempre di più. Purtroppo è sempre più difficile trovare alcuni modelli rari perché i collezionisti sono alla ricerca di modelli in buone condizioni e, soprattutto, completi anche degli accessori.

Apple, Ericsson, Nokia, Motorola: i cellulari degli anni ‘80 e ‘90 sono quelli più ricercati

A partire dal primo cellulare in commercio a terminare con il primo smartphone touch screen, i consumatori con un vecchio cellulare in casa potrebbero essere molto fortunati perché il proprio modello potrebbe essere un cellulare da collezione. Ci sono numerosi modelli definiti così, ma alcuni sono molto difficili da trovare e, proprio per questo motivo, si presentano con un valore economico che oscilla tra i 1.000,00 Euro e i 2.000,00 Euro.

La Nokia è l’azienda telefonica che alla fine degli anni ‘80 ha lanciato il primo cellulare in commercio, il Mobira Senator. Un modello molto particolare e molto simile ad una valigetta, infatti, non proprio confortevole come i modelli degli anni ‘90 perché le sue dimensioni sono decisamente importanti.

Nonostante le grandi dimensioni, questo modello ha un valore economico di 1.000,00 Euro.

Anche l’azienda telefonica Motorola lancia alla fine degli anni ‘80 il suo primo cellulare, nonché primo sfidante della Nokia e del suo Mobira Senator. Il modello DynaTAC 8000X ha riscosso un successo incredibile perché definito portatile. Anche in questo caso il valore economico si aggira intorno ai 1.000,00 Euro.

Per quanto riguarda gli anni ‘90, invece, un modello molto ricercato è il T10. L’azienda telefonica Ericsson ha riscosso un successo incredibile con il lancio in commercio di questo esemplare, e oggi questo modello vale fino ai 2.000,00 Euro.

La lista continua con un altro modello, lanciato sul mercato nei primi anni 2000: iPhone 2G. Primo modello touch screen sviluppato dall’Apple, molto differente da tutti gli altri modelli. Molto ricercato dai collezionisti se perfettamente funzionante, le condizioni estetiche sono buone ed è completo di tutti gli accessori. Il suo valore, in questi casi, si aggira intorno ai 1.000,00 Euro.