Vodafone: due promo gemelle da 50GB per rubare utenti a Iliad e CoopVoce

L’azienda migliore per quanto riguarda la telefonia mobile in giro per l’Italia ma anche per tutto il continente europeo, è certamente Vodafone. I dati parlano infatti chiaro da diverso tempo, visto che si tratta di un gestore che in merito all’estensione della sua rete 4G non detiene rivali.

Per quanto riguarda invece le offerte lanciati sul mercato con minuti, SMS e giga, sembrerebbe che qualcuno sia riuscito a fargli le scarpe. Stiamo parlando di Iliad, azienda che da oltre due anni è entrata a far parte del panorama mobile della telefonia italiana. Visti i prezzi molto bassi e i grandi contenuti offerti da questa nuova realtà, tanti utenti di Vodafone hanno deciso di trasferirsi. A tal proposito ora il gestore anglosassone ha lanciato una nuova campagna promozionale che ha lo scopo di riportare indietro tutti coloro che sono scappati via. Ci sono infatti due offerte davvero molto interessanti.

Vodafone fa sul serio con due promozioni uguali ma che porteranno indietro tanti utenti appartenenti ora a gestori diversi

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2