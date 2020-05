La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha annunciato solamente l’altro giorno, l’arrivo della popolarissima serie TV Dark, con la sua terza ed attesa stagione.

Il suo debutto è davvero molto vicino, si parla infatti del prossimo 27 giugno 2020. Il colosso ha anche rilasciato il trailer ufficiale della nuova stagione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix ha annunciato la terza stagione della serie TV Dark

La terza stagione di Dark debutterà ufficialmente il prossimo 27 giugno su Netflix: il video rilasciato dal colosso mostra il trailer del terzo capitolo della serie thriller-fantascientifica, la quale sarà molto probabilmente quella finale per la serie. Ovviamente la serie è disponibile per tutti gli abbonati della piattaforma. Dark sbarcherà insieme a tutti i contenuti previsti per il mese di giugno 2020.

A tutti gli utenti che non hanno mai visto la serie TV possiamo dire che parla della scomparsa di due bambini in una città tedesca e le ricerche dei due porteranno alla luce misteri e oscuri segreti che questa piccola cittadina nasconde, rivelando i rapporti e il passato di quattro famiglie che vi abitano. Le vicende infatti ruotano intorno a queste quattro famiglie: i Kahnwald, i Nielsen, i Doppler ed i Tiedemann.

L’intreccio della prima stagione si svolge su tre piani temporali principali: 1953, 1986 e 2019. Nella seconda stagione le vicende si estendono anche al 1921 e al 2053. La trama della serie è basata sul principio di autoconsistenza: molti personaggi sono in grado di spostarsi nel tempo, ma non sono tuttavia in grado di modificare il loro destino né quello degli altri; il passato, in quanto tale, è immutabile. Sicuramente una serie che vi fa venire voglia di guardare una puntata successiva.