La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, dopo un mese di maggio 2020 ricchissimo di inaspettate novità, ha intenzione di presentare, anche per il mese di giugno 2020, dei contenuti pazzeschi.

Tra questi spiccano Dunkink, il film di guerra di Christopher Nolan, in arrivo il prossimo 15 giugno 2020 e la quarta stagione di tredici, disponibile a partire dal prossimo 5 giugno 2020. Scopriamo tutti i dettagli.

Netflix: ecco alcuni dei contenuti che sbarcheranno nel mese di giugno 2020

Partiamo subito con le serie TV originali della piattaforma, a partire dal 2 giugno 2020 sarà disponibile la seconda parte della quinta stagione de Le Amiche di Mamma, sequel della serie tv degli anni Ottanta-Novanta dal titolo Gli Amici di Papà. Il 4 giugno 2020 sbarcherà la prima stagione di “mi senti?“, show televisivo che racconta le vicende di tre amiche che vivono in un quartiere non proprio ricco e che sono alle prese con storie d’amore andate male.

Come anticipato precedentemente, il 5 giugno 2020 sarà la volta della quarta stagione di Tredici, mentre il 10 giugno usciranno le prime puntate di Curon, serie TV ambientata in Trentino Alto Adige, di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa. Il dodici e il tredici Giugno saranno disponibili rispettivamente la prima stagione di Estate di Morte, serie tv polacca tratta dall’omonimo romanzo thriller di Harlan Coben, e la quarta stagione di Alexa & Katie.

Tra i film originali Netflix sono in arrivo il cinque giugno The Last Day of American Crime e Choked: Money Talks. Il primo film è tratto dal fumetto di Rick Remender e Greg Tocchini del 2009 e racconta di un futuro non troppo lontano in cui il governo americano ha trovato il modo per contrastare i crimini in maniera infallibile. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per iniziare a guardare uno di questi contenuti.