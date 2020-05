Negli ultimi mesi, grazie al prolungato periodo di Lockdown, La Casa di Carta è riuscita a diffondersi in tutto il mondo, ottenendo l’approvazione di milioni di fan. Con il rilascio della quarta stagione lo scorso 3 aprile, la serie TV si è dimostrata nuovamente ricca d’azione e colpi di scena, conquistando quindi l’attenzione anche dei più scettici. Nonostante le critiche negative siano ancora molte, lo show targato Netflix è ugualmente entrato a far parte delle serie TV più viste sulla piattaforma Americana.

Per tutti coloro che attendono novità sul futuro, abbiamo delle buone notizie. La quinta stagione si farà e, secondo quanto affermato, sarà ancor più incredibile delle precedenti. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La Casa di Carta 5: dal web arrivano notizie sulla nuova season

Nelle ultime ore il web è stato scosso da alcune notizie legate alla quinta stagione de La Casa di Carta. Nonostante lo showrunner Alex Pina si sia sempre dimostrato misterioso, i fans della serie spagnola continuano a diffondere sul web idee e teorie sulla nuova season.

In particolare una nuova foto, trapelata poche ore fa sulla pagina unofficial di Úrsula Corbero, interprete di Tokyo, ha svelato dei possibili risvolti per la prossima stagione.

Come possiamo facilmente notare, quindi, la locandina fan made sembrerebbe ipotizzare una presa di comando da parte della terribile Alicia Sierra. Considerando il finale della quarta stagione, quindi, l’ipotesi risulta essere plausibile e, di fatto, si accosta in maniera ottimale alla seconda teoria più quotata ossia che l’ex detective entrerà a far parte del gruppo, proprio come fece anche Raquel.