WhatsApp: nuovo aggiornamento pronto all'arrivo, cosa cambia?

Una delle invenzioni più influenti degli ultimi anni è sicuramente WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che ha implementato ancor di più il mondo delle telecomunicazioni. Da diverso tempo a questa parte non ci sono rivali tangibili per questa piattaforma, la quale infatti detiene il maggior numero di utenti attivi in giro per il mondo. Sono oltre 2,5 miliardi le persone che utilizzano la nota applicazione, la quale non fa altro che migliorare anno dopo anno.

Il merito è certamente dei tanti aggiornamenti che gli sviluppatori preparano e lanciano, tra i quali ben presto arriverà qualcosa di unico. Gli utenti infatti, nonostante l’WhatsApp li accontenti quasi su tutto, hanno sempre nuove richieste da fare in questo caso sembra stiano per essere accontentati. Un nuovo aggiornamento sarebbe infatti in dirittura d’arrivo secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal web.

WhatsApp, la nuova funzione permetterà la connessione del proprio account a più dispositivi in contemporanea

Molti utenti lo hanno sempre richiesto: stiamo parlando della possibilità di connettere il proprio account WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente. Questo attualmente non è possibile, ma ben presto con il nuovo aggiornamento potrà finalmente essere realtà. Le persone infatti avranno l’opportunità di connettere il proprio account su due o più smartphone allo stesso tempo e senza dover disconnettersi dal dispositivo principale.

La funzione in questione si chiama Multi Device e comprende al suo interno proprio questa possibilità. Nelle ultime ore testate autorevoli hanno riportato la notizia, per cui si tratta di un’ulteriore conferma dell’arrivo del nuovo aggiornamento. Non appena ci saranno nuove informazioni, provvederemo ad informarvi tempestivamente.