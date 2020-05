Il numero delle fotocamere negli smartphone moderni continua a crescere ogni anno che passa. Si è passati abbastanza presto da una a due fino a quattro. Tuttavia, OPPO potrebbe sorprendere tutti e lanciare sul mercato un device equipaggiato con ben sette fotocamere.

Questa idea viene direttamente dal brand che ha deciso di depositare un brevetto dedicato a questo smartphone. A scovarlo presso gli uffici CNIPA (China National Intellectual Property Administration) sono stati i ragazzi di Letsgodigital.

Nel progetto si legge che il device è dotato di sette fotocamere principali e un flash LED. Provando ad immaginarne il design, ne è venuta fuori l’immagine che è possibile vedere in apertura. Posizionare sette fotocamere non è semplice e certamente le forme generali dello smartphone saranno influenzate da questo comparto fotografico.

Ovviamente si tratta di un render amatoriale in quanto il device non è altro che un brevetto. L’artista ha affermato di essersi ispirato al Nokia 9 PureView per la disposizione delle ottiche, cercando di aggiungerne altre due.

OPPO punta ad un device con sette fotocamere

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, al momento non si conosce assolutamente alcun dettaglio. OPPO potrebbe anche non sviluppare mai un device simile. Tuttavia, il brand è molto attivo nel settore fotografico. Infatti è stato il primo produttore a lanciare uno smartphone con uno zoom ibrido a 10x.

La famiglia Reno inoltre comprende device di fascia alta e media e tutti possono vantare dalle tre alle quattro fotocamere. Non è possibile escludere a priori che un futuro top di gamma di OPPO possa contarne addirittura sette come mostrato in questo brevetto.