Che Samsung stia lavorando alla seconda generazione di Galaxy Fold non è un segreto. Tuttavia, le principali feature del nuovo pieghevole sono ancora avvolte dal mistero. Per fortuna, grazie ad alcuni rumor provenienti dalla Cina, possiamo scoprire alcuni potenziali dettagli sul Galaxy Fold 2.

In queste ore, infatti, è emerso un nuovo brevetto depositato da Samsung e relativo ad uno smartphone foldable. La particolarità del brevetto è che vengono sottolineate due feature totalmente nuove. La prima è la presenza di un display secondario sulla scocca esterna del device mentre la seconda è una struttura totalmente waterproof.

Il brevetto depositato presso gli uffici della WIPO mostra un device praticamente identico al Galaxy Fold nelle forme. Samsung quindi potrebbe mantenere lo stesso design del modello originale, ma dotarlo di nuove caratteristiche peculiari.

Galaxy Fold 2 sarà waterproof?

Ancora una volta, il foldable coreano si piegherebbe lungo l’asse verticale. Nella parte sinistra resterebbe il comparto fotografico, mentre nella destra troverebbe spazio il display secondario. Samsung ha pensato ad un display lungo e sottile, con la funzione principale di mostrare l’ora e le notifiche senza necessariamente aprire il Galaxy Fold.

I cambiamenti più importanti però sarebbero sotto la scocca. Infatti Samsung specifica che la struttura è resistente all’acqua per proteggere le componenti anche se immerso. Purtroppo il brevetto non specifica come il colosso coreano possa raggiungere questo obiettivo.

Purtroppo non è chiaro se Samsung utilizzerà le feature mostrate in questi brevetti già sul Galaxy Fold 2. Potrebbe anche trattarsi di soluzioni che invece verranno sviluppate ulteriormente nel corso del tempo e arriveranno sui foldable di nuova generazione. Non resta che attendere maggiori dettagli.