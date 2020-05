Il prossimo flaghsip realizzato da HMD Global sarà il Nokia 9.3 PureView. Già in passato il produttore aveva anticipato questo device, ma adesso arrivano nuovi ed interessanti rumor a riguardo.

Stando ad una indiscrezione, sembra che il Nokia 9.3 PureView rappresenterà un vero e proprio passo avanti per il gruppo per quanto riguarda il comparto fotografico. I leaker sembrano concordi nell’indicare la possibilità di registrare video in 8K a 30FPS. Inoltre, ci saranno anche miglioramenti nelle foto quando si utilizza la modalità Pro e Notte.

Tuttavia, le perplessità sono ancor parecchie. Infatti, la registrazione in 8K potrebbe essere una feature che verrà scartata alla fine. I prototipi di Nokia 9.3 PureView attualmente utilizzati dagli sviluppatori hanno questa possibilità, ma molto probabilmente i device definitivi no. La scelta dipenderà dai risultati ottenuti dai test e dall’effettiva necessità di utilizzare una risoluzione così elevata per i video di tutti i giorni.

Nokia 9.3 PureView sarà un vero e proprio top di gamma

Per quanto riguarda le modalità Notte e Pro invece, HMS Global sembra realmente intenzionata a migliorarne le funzionalità. Si tratta di due feature molto importanti per gli utenti e permettono di effettuare scatti migliori rispetto alle impostazioni standard se correttamente calibrati. Ecco quindi che è importante per Nokia mettere a punto l’algoritmo per renderlo perfetto.

Molto importante sarà anche la collaborazione tra HMD Global e Zeiss per la fornitura delle ottiche. Ottiche di altissimo livello permetteranno un funzionamento migliore dei sensori e quindi foto complessivamente più luminose e nitide. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, quindi non resta che attendere ulteriori conferme sul nuovo top di gamma Nokia.