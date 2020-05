Il mercato delle cuffie true wireless sta piano piano ritagliando una fetta di utenti sempre più ampia, infatti in questi ultimi anni ogni azienda votata alla produzione di smartphone o elettronica ha presentato vari modelli, con Samsung e Apple che guidano la flotta con le loro Galaxy Buds e AirPods.

Ovviamente il dettaglio che rende le cuffie così appetibili sta nella loro comodità d’uso unita ad una qualità della musica eccelsa e funzionalità top che le rendono degne di accompagnare smartphone top di gamma.

OnePlus si unisce alla grande famiglia delle true wireless

A quanto pare stando agli ultimi rumors anche OnePlus ha intenzione di aggregarsi alla famiglia delle aziende produttrici di cuffie senza fili, infatti girano voci che attestano che siano in fase di progettazione le prima cuffie di casa OnePlus, Le OnePlus Buds.

Le info al riguardo sono veramente poche, si tratta infatti di due immagini leak pubblicate su Twitter che inquadrano quello che sarà il design completo del prodotto, sottolineando come OnePlus abbia tratto ispirazione dalle Cuffie AirPods Pro di Apple.

L’annuncio ufficiale, anch’esso da confermare a sua volta, dovrebbe arrivare a Luglio.

Al momento non si sa nulla riguardo le possibili specifiche, che sicuramente però includeranno tutti i must degni di cuffie true wireless di livello, come la cancellazione dei rumori attiva a vari livelli e la possibilità di comandare le stesse con dei semplici tocchi.

Non rimane dunque che attendere e vedere cosa accadrà il prossimo Luglio, di certo non sarebbe una grande sorpresa vedere queste cuffie, diventate ormai un must di ogni azienda, tra cui appunto anche OnePlus.