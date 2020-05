Ha del fantascientifico l’idea di avere un visore in grado di vedere oltre le pareti o addirittura i vestiti, infatti spesso tali oggetti sono apparsi in film di fantascienza o ambientati nel futuro, un futuro però a quanto pare non così lontano, dal momento che sembra proprio che OnePlus abbia involontariamente prodotto un cellulare in grado di fare ciò che fino ad ora era possibile vedere solo nei film.

Stiamo parlando di OnePlus 8 Pro, lo smartphone punta di diamante dell’azienda che, da quanto è emerso dalle ultime news, offre questa sorta di vista a raggi x, vediamo insieme i dettagli.

Una particolare fotocamera vede a raggi X

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Come potete ben vedere dal video, quando sul telefono, nella fotocamera, si attiva la funzionalità Color Filter, il cellulare riesce a mostrare ciò che normalmente è celato da un parete in plastica completamente opaca.

Tale possibilità a detta degli ingegneri, è resa possibile da una particolare fotocamera da 5 megapixel presente all’interno del cellulare che, dedicata appositamente alla funzione Color Filter, miscela la luce infrarossa, a cui è sensibile, alla radiazione visibile per poter creare effetti molto particolari.

A quanto pare però gli ingegneri sono riusciti a creare inavvertitamente un visore a raggi X che riesce a penetrare oltre alcuni oggetti, in particolare quelli neri e costituiti da materiale plastico.

Ovviamente la novità ha suscitato sia curiosità che divertimento nella community ma ha anche preoccupato OnePlus per i possibili usi scorretti legati a questa fotocamera, infatti l’azienda ha subito reso noto tramite un comunicato stampa, che procederà a disattivare immediatamente la funzionalità Color Filter tramite un aggiornamento.