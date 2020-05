Gli utenti affezionati al videogame Fortnite hanno ricevuto numerosi aggiornamenti, di piccole dimensioni, per migliorare le prestazioni e risolvere eventuali problemi di bug. Da poche ore, però, lo sviluppatore del videogame, Epic Games, ha deciso di introdurre la tanto attesa e nuova versione per introdurre delle grandiose novità.

Secondo alcune voci da corridoio, questa nuova versione 12.60 è necessaria per concludere in modo definitivo la stagione 2 e introdurre così una terza stagione. I players che hanno già ricevuto il nuovo aggiornamento e non hanno perso tempo nel scaricarlo si sono ritrovati con delle fantastiche novità in Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Fortnite si aggiorna alla versione 12.60: ecco quali sono le novità introdotte

Per quanto riguarda Salva il Mondo, le novità introdotte riguardano soprattutto alla cadenza del tiro delle armi. Il vantaggio cadenza di tiro offre un vantaggio alle armi caricate e le armi che hanno subito una modifica sono le seguenti:

Tutti gli archi (tranne le balestre);

Dispositivo di lancio Re della Tempesta;

Trapassalaser;

Crescendo;

Lanciatore Nobile;

Monsone;

Fucile di precisione tubo a vuoto;

Le novità fortunatamente non finiscono qui perché la nuova versione introduce nel negozio le seguenti:

Sea Wolf Jonesy con il vantaggio Alta Marea (dal 23 Maggio al 20 Giugno);

Ken Filibustiere con il vantaggio Nebbia Marina (dal 30 Maggio al 20 Giugno);

Schioppo, un fucile ad avancarica che sprigiona una raffica di colpi molto potente (a partire dal 23 Maggio al 20 Giugno).

Anche nella Modalità Creativa ci sono delle novità oltre ad aver introdotto dei miglioramenti delle prestazioni. Le gallerie sono aggiornate e ad oggi sono disponibili dei nuovi oggetti alla galleria Auto A, galleria Sport e Galleria oggetti Lo Squalo. Per tutti i bug risolti è possibile consultare questa pagina.