Fortnite è uno giochi più amati dai players di tutto il mondo soprattutto perché lo sviluppatore, Epic Games, introduce sempre dei nuovi aggiornamenti e delle nuove funzioni per migliorare il videogame e non far stancare i players con un gioco monotono. I giocatori hanno apprezzato notevolmente l’introduzione del Capitolo 2, ma gli sviluppatori sembrano non fermarsi mai e hanno deciso di introdurre nel minor tempo possibile una terza stagione. Ecco tutti i dettagli.

Fortnite si sta preparando per introdurre la stagione 3: ecco alcune anticipazioni

A causa dell’emergenza Coronavirus, Epic Games, ha deciso di rimandare la conclusione della seconda stagione per il 30 Aprile in modo da dare il tempo al team di sviluppo di lavorare alla stagione 3 in maniera totalmente sicura visto la forte diffusione del virus. A quanto pare la nuova stagione di Fortnite ha già la data d’uscita fissata per il quattro di Giugno di quest’anno. Epic Games ha inoltre comunicato a tutti i players: “Viste le circostanze attuali e per la sicurezza dei nostri doppiatori, i nuovi eventi narrativi saranno posticipati per il momento. Lo sviluppo di nuove coperture per armi da mischia e del negozio di oggetti estetici sono sospesi a tempo indeterminato mentre il team si concentrerà su una nuova funzionalità chiave.”

Le novità fortunatamente non finiscono qui perché in rete circolano già alcune supposizioni degli utenti più accaniti. Ad attirare l’attenzione in particolar modo è un nuovo leak di Fortnite che ha deciso di rivelare tramite un video su Youtube qualche dettaglio in più su quello che potrebbe essere la stagione 3.

Secondo il video su Youtube del canale Tabor Hill il punto centrale di questa prossima stagione sarà una piazza con all’interno della cabine telefoniche blu che permetteranno a tutti i players di cambiare skin. La piazza, inoltre, presenterà anche altri giochi come ad esempio gare di barche o sfide di paracadutismo.

Secondo quanto pubblicato dal leak, in Fortnite sarà introdotto anche un veicolo a forma di squalo per facilitare gli spostamenti. Comunque per il momento queste appena descritte sono solo ipotesi, dunque, non resta che aspettare l’arrivo per scoprire tutti i dettagli.