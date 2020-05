Vodafone ha sta continuando a battere forte su una promozione davvero molto interessante, se non addirittura unica nel suo genere, stiamo parlando della Special 50 Digital Edition, l’offerta più speciale pensata appositamente per una determinata porzione di utenti.

La soluzione discussa nell’articolo è a tutti gli effetti una operator attack, ovvero una promozione raggiungibile solamente entro determinate condizioni di provenienza da specifici operatori telefonici, quali sono proprio Iliad e la maggior parte degli MVNO (Mobile Virtual Network Operator) attualmente attivi in Italia. La portabilità, come sempre accade in situazioni di questo tipo, appare essere strettamente obbligatoria; il costo iniziale da sostenere corrisponde a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile e davvero pochissimo altro, la richiesta dovrà però essere presentata in esclusiva nei punti vendita, non sul sito ufficiale.

Passa a Vodafone con la Special 50 Digital Edition: una splendida promozione

La Special 50 Digital entusiasma principalmente per la presenza di un bundle davvero invidiabile, nello specifico il consumatore si ritrova a poter mettere le mani su 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti da utilizzare verso tutti, nonché SMS senza limiti da spendere verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

Avendo un costo così limitato, gli utenti sono fortemente attratti dalla promozione, tuttavia molto spesso si scontrano con l’impossibilità di attivazione causata proprio dalla disponibilità esclusiva per una ristretta cerchia. Il pagamento del canone di 7 euro è previsto direttamente tramite credito residuo della SIM acquistata, ma non dimentichiamo comunque che potrete anche scegliere di pagare tramite conto corrente bancario senza alcun tipo di costo aggiuntivo.