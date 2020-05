Iliad: offerte ancora disponibili ma con una novità molto desiderata

Per quanto riguarda Iliad non ci sono più dubbi: si tratta del provider più influente degli ultimi due anni. A dirlo sono gli stessi utenti, i quali anche non proferendo parola possono semplicemente dimostrarlo visto il loro atteggiamento. Sono oggi oltre 5,6 milioni le persone che hanno sottoscritto un’offerta di questo provider proveniente dalla Francia, il quale consolida ancor di più il suo quarto posto in graduatoria.

In molti avevano dubbi su Iliad, pensando che si sarebbe trattato dell’ennesimo fuoco di paglia. In realtà il tutto si è trasformato in un incendio continua nel tempo, il quale ancora oggi continua a divampare senza mostrare la possibilità di spegnersi. Il fatturato in merito ai primi mesi del 2020 equivale a oltre 150 milioni di euro e si tratta certamente di numeri sorprendenti. Ora però per difendersi il gestore ha deciso di introdurre anche una grande novità nelle sue offerte.

Iliad, sul sito ufficiale sono ancora presenti due promozioni che in questo caso hanno anche una grande novità

Proprio sul sito ufficiale di Iliad sono ancora disponibili due promozioni davvero interessanti. La prima è certamente la Solo Voce, soluzione che occorre a tutti coloro che non amano navigare sul web dal proprio smartphone. Al suo interno per soli 4,99 € ogni mese sono compresi infatti minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Segue poi la Giga 50, promozione che include anche 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. In questo caso, così come in tutte le altre offerte che comprendono la rete Internet, gli utenti troveranno non più giga di traffico in roaming, ma 4 giga.