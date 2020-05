La serie televisiva spagnola conosciuta come La casa di carta ideata inizialmente come una mini-serie ha riscosso un successo incredibile a livello mondiale e, ad oggi, non si fa altro che discutere delle prossime stagioni. Sulla piattaforma di streaming Netflix sono disponibili le quattro parti, ma gli utenti non fanno altro che discutere sui prossimi episodi visto che il finale dell’ultima stagione ha lasciato aperte numerose porte.

Fortunatamente non si discute soltanto della prossima stagione perché secondo le ultime indiscrezioni lo sviluppatore della serie, Alex Pina, ha deciso di produrre anche una sesta parte. Purtroppo le riprese non sono ancora iniziate, ma secondo alcune voci da corridoio potrebbero iniziare a breve così da mandare in onda la quinta parte nel minor tempo possibile.

La casa di carta 5 e 6 in produzione: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti

La quarta parte arriva sul catalogo della piattaforma nei primi giorni del mese di Aprile e i lavori per la quinta parte sarebbero dovuti iniziare già nel mese di Maggio, ma purtroppo così non è stato. Il Coronavirus ha stravolto anche il mondo cinematografico costringendo le varie produzioni a sospendere le riprese e mettere in sicurezza l’intera equipe e cast.

In rete, comunque, i fan non si perdono d’animo e iniziano già le varie supposizioni su quello che potrebbe accadere nella prossima stagione. Secondo alcuni, Alicia Sierra farà parte della banda e li aiuterà ad uscire dalla Banca di Spagna, mentre secondo altri il bambino che porta in grembo è il figlio di Berlino.

Le supposizioni in rete sono numerose, ma non ci sono indizi da parte della produzione su quelle che potrebbero essere le nuove vicende. Non resta che rimanere aggiornati e controllare i profili social ufficiali di Netflix o della serie televisiva spagnola La casa di carta.