WhatsApp: ancora possibile spiare le persone con un'app segreta

Uno dei colossi per eccellenza del mondo del web ma soprattutto della messaggistica, è senza dubbio WhatsApp. Quella che attualmente è un’azienda che fattura decina di miliardi di dollari ogni anno sta riuscendo a mettere sempre più dietro la concorrenza. Il merito è dei tanti aggiornamenti che permettono ai clienti di avere sempre il massimo, sia dal punto di vista comunicativo che dal punto di vista delle funzioni.

Oltre a permettere tanti messaggi infatti la nota applicazione di messaggistica offre anche chiamate e videochiamate di diverso genere. Da notare poi anche la lotta a tutte le problematiche che sono sempre state presenti all’interno della chat. Le truffe sono infatti molto meno ricorrenti rispetto ai tempi passati, proprio come lo spionaggio che e stato letteralmente annientato. Quest’ultimo fenomeno infatti veniva tante applicazioni pronte a spiare le chat degli utenti, ma adesso tutto ciò non è più possibile. Qualcuno però nelle ultime ore proprio in merito a WhatsApp avrebbe fatto presente una nuova applicazione che potrebbe ficcare il naso negli affari altrui.

WhatsApp, esiste una nuova applicazione in grado di spiare i movimenti degli utenti

Tutti ricorderanno le varie app che erano in grado anche a pagamento di spiare le chat degli utenti su WhatsApp. Ora queste non sono più disponibili visto che la nota applicazione a debellate totalmente. Esisterebbe però una nuova applicazione in grado di riuscire a scoprire i movimenti giornalieri delle persone all’interno della chat.

Si tratta di Whats Tracker, soluzione di terze parti che permette di monitorare uno o più utenti conoscendo i loro orari precisi di entrata e di uscita. Agli spioni verrà corrisposta una notifica con tutte queste informazioni lasciando l’applicazione attiva in background.