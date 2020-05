WindTre Unlimited con Easy Pay è la tariffa che permette di ricevere ogni mese Giga illimitati di traffico dati alla massima velocità disponibile, ma non solo. Il gestore rivolge la sua straordinaria offerta a tutti i nuovi clienti interessati, i quali possono procedere con l’attivazione richiedendo la nuova SIM WindTre e trasferendo o meno il numero dal precedente operatore. E’ necessario, però, utilizzare una delle modalità di pagamento suggerite dal gestore, e quindi sostenere ogni spesa prevista tramite: la carta di credito, il conto corrente o una carta conto.

Offerta WindTre Unlimited: minuti, SMS e Giga illimitati alla massima velocità!

La tariffa WindTre Unlimited Easy Pay permette ai nuovi clienti di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati di traffico dati alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti WindTre che procedono con l’attivazione della tariffa vanno incontro a una spesa mensile di 29,99 euro, che include anche i servizi utili, ovvero:

il servizio di segreteria telefonica

l’ SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

WindTre offre la possibilità di ottenere gratuitamente anche l’app ufficiale, da utilizzare per monitorare i consumi effettuati; conoscere lo stato della promozione e ricaricare la propria SIM. Quest’ultima può essere acquistata recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore, sostenendo una spesa di 10,00 euro. L’attivazione non prevede alcuna spesa ma è necessario mantenere attiva la nuova SIM per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato l’operatore procede con l’addebito dei 49,99 euro inizialmente sottratti dal costo di attivazione.