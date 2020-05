In questi due mesi caratterizzati dall’emergenza Coronavirus, i palinsesti di Sky sono stati naturalmente stravolti. In attesa del ritorno di calcio e sport, la piattaforma satellitare ha offerto a tutti i suoi abbonati una grande selezione di serie tv, film e show di intrattenimento.

Sky, il servizio Mediaset disponibile per i possessori di SkyQ

In questi mesi, le sorprese per gli utenti Sky non si sono limitate esclusivamente alla programmazione televisiva. Per un grande numero di abbonati è infatti ora disponibile un nuovo servizio completamente gratuito.

Tutti coloro che utilizzano il decoder SkyQ hanno la possibilità di accedere all’app Mediaset Play. Grazie ad una rinnovata partnership con Mediaset, su Sky ora è disponibile il servizio streaming del Biscione. Mediaset Play va ad aggiungersi ad un pacchetto di app tra cui è possibile riconoscere Netflix, Spotify o YouTube.

Con l’utilizzo di Mediaset Play tutti i possessori del nuovo decoder SkyQ avranno la facoltà di guardare numerosi contenuti in streaming tra i palinsesti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Con l’app, inoltre, sarà possibile attivare il servizio di Restart che consente la riproduzione dall’inizio di tutti i programmi già iniziati sulle reti ammiraglia di Mediaset.

E’ bene ribadire che questo servizio è disponibile – a costo zero – per tutti coloro che hanno a disposizione il nuovo decoder Sky Q. Gli utenti che sono iscritti alla piattaforma Extra e con abbonamento attivo da più di sei anni potranno acquistare il dispositivo al costo scontato di 49 euro. La promozione può essere attivata dal sito ufficiale di Sky.