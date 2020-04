Molti di noi si sono ritrovati nel bel mezzo della quarantena senza alcuna idea su come passare il tempo. Niente paura, la soluzione è dietro l’angolo! Esistono milioni di modi per per giungere dove nessuno è in grado di arrivare. Stiamo parlando di una lunga lista di titoli Netflix (suddivisi ognuno per genere, categoria e sottocategoria), raggiungibile tramite dei codici segreti che troverete qui in fondo.

L’unica pecca è che questi ultimi funzionano solo se si accede a Netflix da browser. Ovviamente però potrete cercare il titolo di cui avete bisogno e guardarlo direttamente su Smart Tv o Smartphone.

Netflix: come scovare il codice e il genere desiderato nella lista

In che modo si può raggiungere la pagina web di ogni genere presente su Netflix? Basterà inserire, al posto dei cancelletti, il codice di quattro o cinque cifre dopo il seguente indirizzo: http://www.netflix.com/browse/genre/####.

Azione e Avventura

Anime e Cartoni

Classici

Commedie

Cult

Documentari

Dramma

Fede e Spiritualità

Stranieri

Lgbtq

Horror

Film Indipendenti

Musica

Musical

Romanticismo

Fantascienza

Sport

Thriller

Show Tv