Il nuovo gestore WindTre tenta i clienti dei gestori rivali attraverso le sue incredibili offerte operator attack. Effettuando il trasferimento del numero da alcuni gestori, infatti, i nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere delle ottime quantità di minuti, SMS e Giga a partire da soli 5,99 euro al mese. Tra le offerte proposte tre permettono di ottenere ogni mese ben 50 GB di traffico dati e non prevedono alcun costo di attivazione.

WindTre: ecco tre offerte con 50 GB di traffico dati al mese!

Le offerte operator attack a cui facciamo riferimento sono: la WindTre Go 50 Top Plus, la WindTre Go 50 Special Plus e la WindTre Go 50 Fire Plus. Ognuna è rivolta ai clienti di alcuni operatori specifici, quindi potrà essere attivata soltanto effettuando il trasferimento del numero da uno dei gestori scelti da WindTre.

WindTre Go 50 Top Plus è l’offerta dedicata ai clienti MVNO che procedono con il trasferimento del numero attraverso il sito ufficiale del gestore. La tariffa è disponibile a un costo davvero conveniente, pari a soli 5,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. I clienti possono ottenerla senza andare incontro ad alcun costo di attivazione; sostenendo una spesa iniziale di soli 15,99 euro, necessaria per effettuare l’acquisto della SIM e il primo rinnovo anticipato.

WindTre Go 50 Special Plus è l’offerta dedicata ai clienti Lyca Mobile che trasferiscono il numero. Anche in questo caso, i nuovi clienti possono attivare l’offerta sostenendo, al momento dell’acquisto, soltanto la spesa prevista per la nuova SIM e per il primo rinnovo anticipato. Ogni mese i clienti vanno incontro a un costo di soli 9,99 euro; e ricevono: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

WindTre Go 50 Fire Plus è la tariffa rivolta ai clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile, i quali sostenendo una spesa di soli 6,99 euro hanno la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. Non sono previsti costi di attivazione; eccetto la spesa iniziale di 16,99 euro tramite la quale si effettua l’acquisto della nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa.