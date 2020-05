Euronics, almeno per quanto riguarda il socio Tufano, decide di ripartire “dal vivo” il più forte e velocemente possibile, per l’occasione infatti l’azienda ha deciso di proporre una campagna promozionale Sconto IVA davvero unica nel suo genere, proprio per la possibilità di godere di forti riduzioni di prezzo, senza troppe limitazioni sui modelli da acquistare.

Il meccanismo che regola una soluzione di questo tipo si trova perfettamente in linea con quanto abbiamo già visto, e stiamo vedendo tutt’ora, da Trony. Le offerte, tuttavia, non sono disponibili globalmente su tutto il territorio nazionale, ma presentano la limitazione legata alla regionalità, o vicinanza dei punti vendita Tufano; allo stesso modo, segnaliamo che l’utente non potrà accedervi da casa sul sito ufficiale.

Volantino Euronics: tutti i prezzi più bassi del periodo

Come detto, le limitazioni che regolano la suddetta campagna promozionale sono davvero pochissime, l’unico vincolo posto in essere da Euronics riguarda la spesa iniziale da sostenere, necessariamente superiore ai 699 euro.

Compiuto il primo passo, la strada appare essere poi tutta in discesa, in quanto comunque indipendentemente da ciò che si acquisterà si potrà godere di una riduzione effettiva del 18,04% rispetto al valore finale dello scontrino.

Ricordate sempre che quando parliamo di sconto IVA, quanto applicato non corrisponderà mai al 22% del listino, proprio perché l’azienda applica l’IVA su un valore più basso di quanto leggiamo sul cartellino (composto da listino + IVA al 22%). Per ogni altro dettaglio, aprite le pagine elencate qui sotto.