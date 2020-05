Il produttore cinese Vivo ha da poco presentato in Cina un nuovo smartphone di cui abbiamo già sentito parlare online qualche settimana fa. Il device in questione è il nuovo Vivo G1 5G e condivide molte caratteristiche tecniche con il fratello Vivo S6 5G.

Vivo G1 5G ufficiale: ecco le specifiche tecniche ufficiali

Ecco dunque in veste ufficiale questo nuovo device di Vivo, che altro non è se non una versione più curata dello scorso Vivo S6 5G e pensata per una clientela aziendale. Al suo interno sono infatti presenti diverse funzioni molto utili, come la presenza di un doppio spazio che permette di dividere file personali da file riguardanti il lavoro. Come già accennato, poi, il design generale di questo smartphone è leggermente più curato e serio.

Oltre a queste caratteristiche, il nuovo Vivo G1 5G è praticamente identico al fratello maggiore. Il display montato a bordo è un pannello OLED in risoluzione FullHD+ con una diagonale pari a 6.44 pollici e con un notch a goccia centrale. Le prestazioni sono affidate ancora una volta al processore di casa Samsung, cioè il SoC Exynos 980, mentre è presente un unico taglio di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Il comparto fotografico è collocato anche questa volta in una zona circolare posta al centro della backcover. Come confermato dall’azienda, i sensori fotografici sono rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel, mentre la fotocamera anteriore ha un sensore fotografico da 32 megapixel.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo top di gamma Vivo G1 5G sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di 3500 CNY, ovvero a circa 455€ al cambio attuale.