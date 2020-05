Grazie al recente servizio televisivo trasmesso su Italia 1 da Le Iene, è stata fatta luce su uno dei mercati più redditizi, ed anche meno conosciuti, del nostro paese. Stiamo parlando delle SIM Top Number che, senza ombra di dubbio, affiancano in grande stile il mercato nazionale dei vecchi cellulari abbandonati nei cassetti. Si tratta quindi di tutte quelle schede SIM telefoniche, ufficialmente emesse da Tim, Wind, Tre e Vodafone, sulle quali sono attivi dei numeri telefonici molto particolari.

Nonostante possa apparire come un mercato superfluo, in realtà negli ultimi anni si è rivelato una vera e propria miniera d’oro per pochi fortunati che, di fatto, sono riusciti a vendere il proprio numero telefonico per cifre esorbitanti che, in alcuni casi, hanno raggiunto quota 50.000 euro. Scopriamo quindi di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

SIM Top Number: ecco le sequenze numeriche più ricercate nel nostro paese

Il servizio televisivo mandato in onda da Le Iene, ha quindi scatenato la curiosità di migliaia di Italiani, spingendo quindi i vari operatori telefonici Nazionali, quali Tim Wind, Tre e Vodafone, a mettere all’asta alcune sequenze telefoniche molto rare. Ecco quindi di seguito le sequenze numeriche vendute dagli operator:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Ricordiamo infine che l’intero ricavato dell’asta è stato donato all’Istituto Nazionale dei Tumori.