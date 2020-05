Trony appare davvero inarrestabile, in questo inizio di Maggio è riuscita a sfornare una campagna promozionale davvero unica nel suo genere, condita da ottimi prezzi bassi e tantissime possibilità di acquisto, data proprio la possibilità di svariare a piacimento entro tutto il catalogo del momento.

Il motivo di una così grande libertà nell’acquisto è da collegare al cosiddetto Sconto IVA, una delle campagne promozionali più apprezzate dalla community, proprio perché in grado di offrire all’utente una varietà di scelte che nessun’altra promozione sembra essere in grado di raggiungere. Gli acquisti, a dispetto di quanto avremmo pensato, però sono effettuabili solo ed esclusivamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale dell’azienda.

Volantino Trony: lo Sconto IVA la fa da padrone

Il volantino Trony non scorda le proprie origini e cerca di accontentare tutti, coloro che vorranno e completeranno un acquisto, infatti, godranno di uno sconto fisso del 32,82% sul prezzo di listino dei prodotti selezionati.

Dal momento in cui parliamo di sconto IVA, è bene spiegare il funzionamento della promozione, onde evitare spiacevoli fraintendimenti. L’azienda non può applicare una riduzione del 44% (o del 22% se singolo sconto IVA), in quanto non corrisponderebbe al valore stesso dell’imposta sul valore aggiunto. Dovete infatti capire che il prezzo attuale è composto dal listino deciso del produttore + IVA, però calcolata al 22% sul listino, non sul prezzo che oggi leggiamo sul cartellino.

Attuando lo scorporo della suddetta, l’utente riceve uno sconto del 18,04% circa se singolo sconto IVA e del 32,82% nel caso di doppio sconto IVA (come nel corrente volantino Trony).