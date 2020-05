MediaWorld cerca di avvicinare la clientela ai propri negozi lanciando un volantino pensato appositamente per la festa delle mamma 2020. Al suo interno trovano posto un gran numero di prezzi bassi e di grandi sconti, tutti pensati proprio per cercare di suggellare e di superare nel miglior modo possibile il momento storico che stiamo attraversando.

Alla base di ogni campagna promozionale MediaWorld troviamo sempre il solito Tasso Zero, in questo modo chi effettuerà l’acquisto superando una determinata cifra minima, potrà comunque approfittare della rateizzazione senza interessi, da soddisfare tramite il proprio conto corrente.

Volantino MediaWorld: tanti sconti in tutte le salse

Fino al 10 maggio gli utenti potranno effettivamente approfittare di tantissimi sconti appartenenti alle più svariate categorie merceologiche, osservando però da vicino il mondo degli smartphone, non possiamo non scovare alcune piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Restando ad esempio entro al fascia media, ecco arrivare per gli utenti i vari Samsung Galaxy A71 e Galaxy A51, un’accoppiata di prodotti dalle buone qualità generali, in vendita rispettivamente a 376 e 329 euro (effettivamente quasi si equivalgono).

Scendendo nella richiesta finale dell’azienda incrociamo Oppo Reno 2Z e Huawei P30 Lite, naturalmente sono modelli pensati per utenti che non pretendono troppo dalle prestazioni generali, anche se comunque possono essere acquistati in entrambi i casi a cifre che non superano i 280 euro.

