Trony ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale riuscendo a proporre agli utenti una soluzione completamente nuova, sebbene comunque integri un meccanismo già visto ed affrontato in passato.

Consapevole delle difficoltà economiche della maggior parte dei consumatori, l’azienda ha deciso di proporre un volantino tramite il quale il cliente potrà godere di uno sconto fisso indipendentemente dal prodotto o dal modello acquistato. Introduciamo quindi il solito Sconto IVA, ricordando però che gli ordini saranno effettuabili in esclusiva nei punti vendita sul territorio, non sul sito ufficiale dell’azienda.

Volantino Trony: la campagna promozionale è davvero ottima

Il volantino Trony non si discosta quindi da quanto siamo stati abituati a vedere in passato, l’utente potrà recarsi in negozio e completare l’acquisto di un qualsiasi prodotto (senza limitazioni sul prezzo finale di vendita). Fatto questo, una volta giunto in cassa godrà di uno sconto pari al doppio dell’IVA, corrispondente nello specifico al 32,82% del prezzo di listino.

Se avevate sperato di sentirci parlare di una riduzione del 44%, sappiate che vi siete sbagliati, la motivazione risiede sul prezzo a cui l’IVA viene applicata. Il valore di listino che noi vediamo oggi è composto dalla richiesta del produttore + IVA, ma la tassa viene applicata sulla cifra originariamente richiesta dall’azienda, non corrispondente ad uno sconto del 22% del prezzo attuale (poichè varia l’imponibile).

Tecnicamente viene attuato uno scorporo dell’IVA, corrispondente ad una riduzione del 18,02% su sconto singolo, mentre del 32,82% con il raddoppio. Tutti i dettagli sono disponibili qui sotto.