L’azienda italiana Enel Energia, in occasione del Covid-19 che ha costretto il mondo a rimanere chiuso nella propria casa, ha dato vita a delle nuove offerte per agevolare i suoi clienti. La nuova tariffa consiste in un aggiunta gratuita di 3 ore di corrente sul contatore.

Questa prende il nome di Ore Free e la si può trovare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Più sotto potrete scovare tutte le informazioni necessarie per aderire alla promozione.

Enel Energia: la nuova promozione Ore Free offre 3 ore giornaliere gratis. Ecco riportato quanto descritto sul sito ufficiale

La descrizione dell’offerta di Enel Energia è disponibile sul sito ufficiale:

“Scegli 3 ore giornaliere consecutive in cui il prezzo della componente energia è gratis. E se le tue esigenze cambiano, usando l’app o l’Area Privata Web di Enel Energia puoi modificare le tue tre ore free ogni giorno, fino a 15 minuti prima dell’inizio della fascia scelta. Puoi inoltre tenere sotto controllo i tuoi consumi, in modo facile e veloce, con un dettaglio giornaliero.

Con Ore Free, il prezzo della componente energia, al di fuori delle ore free scelte, è lo stesso per i primi 12 mesi e rappresenta circa il 39% della spesa complessiva per l’elettricità (IVA e imposte escluse). Dopo 12 mesi, Enel Energia potrà aggiornarlo in base all’andamento del mercato e ne darà comunicazione per iscritto almeno 90 giorni prima della scadenza. Resta salva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza oneri. Puoi aderire se hai un contatore di seconda generazione teleletto e una potenza contrattuale non superiore a 15kW.”