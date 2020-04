Avete mai sentito parlare di Radio Garden? Questa è tra le applicazioni più interessanti che possiate trovare se siete dei “musica-dipendenti” e amate viaggiare. La quarantena a cui siamo costretti e da cui non possiamo sfuggire, ci ha bloccati in casa privandoci di scoprire il mondo. Nessuno però può impedirci di volare con la mente da un paese all’altro, di mare in mare, da montagne ad isole. Il mezzo in questo caso non sarà un treno o un aereo, bensì una semplice applicazione alla portata di tutti.

Radio Garden: come funziona il nuovo “mezzo di trasporto” e in cosa consiste

Radio Garden è stato lanciato agli inizi di dicembre quasi fosse un regalo di Natale, ed altro non è che un’applicazione che racchiude circa 8000 stazioni radio da tutto il mondo poste su una mappa 3D.

L’idea geniale nasce fondamentalmente da un gruppo di ragazzi olandesi che ha base ad Amsterdam. Essa è frutto della collaborazione tra il Netherlands Institute for Sound and Vision, un’associazione che raccoglie materiale audio video, e lo Studio Puckey, che si occupa invece della parte tecnica del servizio radio. Ovviamente i contenuti di ogni stazione sono in diretta mondiale, ma è possibile addirittura riascoltare vecchi programmi avvenuti in passato.

A tale sito è stato chiesto da parte di radio provenienti da tutto il mondo, di essere aggiunte alla rete ampia e quindi anche all’app (nata successivamente).

Com’è strutturata questa speciale innovazione? L’utilizzo è semplicissimo. Una volta aperto il sito, ci si ritrova di fronte ad una sorta di Google Earth: una mappa 3D del mondo su cui sono riportate con dei punti verdi, le radio caratteristiche della località. La varietà di musica che possiamo trovare è vastissima: si va dal reggaeton, al reggae, passando per il rap, pop, tecno, trap, R&B e dance.

Grazie a Radio Garden possiamo spostarci da una località all’altra tornando indietro nel tempo, con un semplice e veloce click!