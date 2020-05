Iliad: grande novità introdotta per gli utenti con 2 promo fino a 50GB

Battere un colosso come Iliad in questo momento è impensabile per la gran parte dei gestori presenti sul mercato della telefonia mobile italiana. Ora come ora infatti tutti sono stati battuti a turno da questa nuova realtà che da due anni riesce a campeggiare senza problemi nel bel paese.

Iliad non avrebbe mai pensato di arrivare a totalizzare un numero così alto di utenti in un lasso di tempo così breve; si parla infatti di oltre 5,5 milioni di persone che hanno una delle promo di questo provider proveniente dalla Francia. Vodafone e TIM però vogliono fare di tutto pur di portare di nuovo a casa tutti gli utenti che questo gestore gli ha rubato negli scorsi mesi. Farlo sarà molto difficile, ma le campagne promozionali allestite dai due colossi sembrano minacciose. Proprio per questo Iliad ha deciso di ricordare a tutti che sul sito ufficiale ci sono due offerte di ottimo livello.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono ancora le due migliori promozioni di sempre dell’azienda

La Giga 40 e la Giga 50 sembrano non scadere mai: queste sono ancora disponibili sul sito ufficiale per tutti gli utenti. Si tratta di un avere propria opportunità, visto che i prezzi sono ancora gli stessi e non sono cambiati nel tempo.

Ricordiamo a tutti che le due promo di Iliad offrono ogni mese minuti ed SMS senza limiti, rispettivamente con 40 e 50 giga di traffico Internet in 4G. Il prezzo mensile corrisponde a 6,99 e 7,99 € al mese, e ora gli utenti avranno anche 4GB di roaming all’estero.