Era successo un paio di anni fa e a quanto pare questa tipologia di bug non vuole proprio abbandonare il telefono marchiato con la mela morsicata, infatti è recentemente arrivata la segnalazione di un nuovo bug pressoché sovrapponibile al precedente che manda in crash i device Apple (iPhone e iPad) con iOS 13 e consiste in una stringa con l’emoji della bandiera italiana.

La stringa letale che manda in tilt i device

Il bug si palesa una volta ricevuto e visualizzato un messaggio contenuta la stringa in questione, infatti chi lo ha segnalato ha visto il proprio iPhone diventare inutilizzabile e ha notato che la stringa in questione oltre a contenere la emoji con la bandiera italiana, contiene anche una piccola parte testuale in lingua Sindhi, solitamente parlata in India e Pakistan.

Una volta visualizzato il messaggio letale il telefono si blocca e rimane fisso sulla schermata che sta visualizzando, senza nessuna possibilità di azione a livello della UI.

A quanto pare il messaggio malevolo sta attualmente circolando in rete soprattutto su Telegram, ecco perchè dovete prestare massima attenzione dal momento che il blocco conseguente alla sua visualizzazione non ha soluzione.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Non è la prima volta che Apple incappa in questa tipologia di bug, infatti anche nel 2018 un bug diffuso da Tom Warren era circolato in rete e consisteva in un messaggio in lingua Telegu, parlata in India, In grado di bloccare i terminali Apple.

Quell’anno Apple risolse il problema con un semplice aggiornamento contenente il fix apposito, cosa che probabilmente farà anche questa volta, ecco perchè non vi resta che attendere e fare attenzione a questo messaggio, se vi dovesse arrivare non apritelo e cancellate tutto direttamente.