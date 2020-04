Negli ultimi giorni l’operatore Tim Italia sta proponendo ad alcuni suoi già clienti selezionati, la possibilità di attivare l’offerta denominata 50 Giga White a soli 1.99 euro al mese.

Nel mese di aprile 2020 sono partite delle nuove iniziative dedicate ad alcuni già clienti in target, e tra queste c’è anche l’offerta appena menzionata. Scopriamo ora tutti i dettagli.

Tim offre la 50 Giga White a 1.99 euro ad alcuni già clienti

L’opzione viene proposta ad alcuni già clienti all’interno della selezione “offerte per te” dell’applicazione ufficiale MyTim. Nel dettaglio la 50 Giga White prevede 50 GB di traffico internet aggiuntivi in 4G fino ad una velocità di 30 Mbps in download e video in qualità SD al prezzo di 1.99 euro al mese. Al termine di questi 30 giorni l’opzione si andrà a disattivare automaticamente.

Il costo di attivazione è gratuito ed il rinnovo avviene ogni mese al prezzo indicato, salvo disattivazione, che può essere richiesta in qualsiasi momento. L’attivazione di questa offerta aggiuntiva avviene al massimo entro 48 ore dalla richiesta. Il cliente potrà verificare se l’offerta è attiva accedendo dal proprio smartphone o dal sito ufficiale alla sezione MyTim. Per usare l’offerta sarà solamente necessario avere un credito maggiore di 0 euro.

Tim 50 Giga White prevede una navigazione internet con velocità massima fino a 30 Mbps in download e 5.76 Mbps in upload. Nelle note dell’offerta, si legge che questa prevede la fruizione dei video da smartphone in qualità standard e quindi tutti i video sono fruiti, come anticipato precedentemente, in qualità SD, anche in presenza di altre offerte attive. Per scoprire altre offerte proposte dall’operatore, visitate il suo sito ufficiale.