TIM nel corso di queste settimane ha presentato un consistente numero di iniziative di solidarietà digitale per i suoi utenti. Al fine di garantire i migliori servizi al pubblico, la compagnia di telefonia italiana ha assicurato offerte e promozioni durante quest’emergenza Coronavirus.

TIM aumenta la velocità per la Fibra Ottica in molti comuni

Uno dei fronti privilegiati da TIM è stato quello della telefonia mobile. Utilizzando il portale, TIMparty gli utenti ancora oggi possono attivare promozioni molto vantaggiose, come quella dei Giga illimitati a costo zero per la connessione di rete. Con l’utilizzo di tale offerta, ogni utente potrà mettere in standby tutti i consumi della sua ricaricabile di riferimento.

TIM non si è concentrata però soltanto sulla telefonia mobile. La compagnia nazionale, infatti, ha previsto alcune speciali iniziative anche per quanto concerne la telefonia fissa. Su questo fronte, TIM ha deciso di privilegiare gli utenti che abitano in quei Comuni d’Italia dove le velocità di connessione ancora non sono altissime. In molte città del nostro paese, il gestore ha ampliato le sue soglie portando la Fibra Ottica da 100 Mbps a 200 Mbps.

La scelta di puntare su un incremento per la Fibra Ottica può essere considerata strategica per TIM. Considerato che molte persone sono impegnate con attività di smart working e di didattica online, avere una maggiore velocità di connessione rappresenta un’opportunità per non mancare agli appuntamenti della propria vita quotidiana.

Anche se la fase 1 dell’emergenza Coronavirus si avvia verso una sua conclusione, nell’imminente fase 2 TIM potrebbe lanciare ulteriori iniziative per i suoi clienti.