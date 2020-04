Come ogni mese, anche in quello di maggio 2020 la piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video, prevede molti nuovi titoli all’interno del proprio catalogo.

Amazon Prime Video: alcuni contenuti in arrivo nel mese di maggio 2020

Partiamo subito con venerdì 1° maggio 2020, giorno in cui sbarcherà la nuova serie TV intitolata Upload. La serie è ambientata nel 2023, in un futuro nel quale le persone possono decidere se essere caricati all’interno di una realtà virtuale dopo la morte. La trama seguirà le vicende di Nathan Brown, interpretato da Robbie Amell, che in seguito a un’incidente sceglie di accettare questa opzione, ritrovandosi a vivere virtualmente a Lakeviews.

Il 22 maggio 2020 sbarcherà anche la seconda stagione della serie TV Homecoming, che si basava sull’omonimo podcast di Horowitz e Bloomber. Quest’ultima racconta un mistero diverso in ogni stagione, cambiando protagonista. In questa stagione, racconta le vicende di Jackie, la protagonista, che si sveglia senza memoria in una barca in mezzo a un lago.

Il 15 maggio arriverà invece la prima stagione di White Lines, attesissima serie dal genere crime, ideata da Alex Pina, il creatore della serie La Casa di Carta. Si tratta di una coinvolgente storia di narcotraffico e crimini, scandali e insabbiamenti con protagonista Laura Haddock che si svolgerà in 10 episodi. Non vediamo l’ora di scoprire tutti gli altri titoli previsti per il mese in arrivo. Sicuramente lo scopriremo presto!.