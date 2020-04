Nell’ultimo periodo è giunta alle orecchie di tutti, la notizia di una campagna promozionale appartenente ad UnipolSai. Essa però non è sfuggita nemmeno all’Unione Nazionale Consumatori (UNC), che ha pensato bene di sottoporla al controllo dell’Antitrust.

“Caro Cliente vista l’emergenza sanitaria in corso, anche con questa iniziativa vogliamo dare un contributo per esserti più vicino. Se hai una polizza Rca in essere al 10 aprile, puoi richiedere un voucher del valore di un mese del premio Rca pagato. Esso varrà dalle 20 euro in poi. Potrai usarlo per il rinnovo della tua polizza Rc auto.” La campagna UnMesePerTe ha comunicato sul sito web ufficiale il seguente messagio:

Tale campagna ha suscitato nel presidente dell’UNC (Massimiliano Dona) diversi dubbi sulla sua veridicità. Qui di sotto sono riportate le sue parole.

UnipolSai: cosa ne pensa Dona della nuova campagna promozionale

Massimiliano Dona ha così risposto: “UnipolSai ha deciso di restituirti un mese di polizza RC auto”. In particolare, dichiara: “non ti ridanno un mese, bensì te lo scontano sulla eventuale futura polizza, nel caso il consumatore decida di rinnovarla con la loro compagnia. Insomma, non ci sospendono un mese di pagamento adesso, ora che le famiglie sono in difficoltà, ma ci daranno un voucher da utilizzare al momento del rinnovo”.

Secondo il suo parere la campagna agirebbe a suo favore in quanto, attraverso questa tattica, l’assicurato verrebbe invogliato a non cambiare compagnia. Dona conclude dicendo: “Quello che serve, invece, in questo momento e che noi chiediamo al governo e al Parlamento di inserire nel Cura Italia, è che da quando vige il divieto di spostamenti non necessari in tutta Italia, ossia dal 10 marzo a il 3 maggio, 55 giorni, quindi quasi due mesi, non un mese, le varie compagnie assicurative restituiscano ai consumatori la quota parte di quanto hanno già speso per le polizze attualmente vigenti, ossia in media 61,00 Euro a polizza, considerando l’ultimo dato Ivass utile di 404,00 Euro come prezzo medio della garanzia rc auto”.