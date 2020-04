Il nuovo standard per il digitale terrestre giungerà presto sulle televisioni di tutta la penisola portando con sé alcune modifiche obbligatorie. Al fine di continuare a guardare i canali Rai e Mediaset come al solito, tutta la popolazione dovrà accogliere in casa propria il DVBT2: farlo, però, non sarà così difficile come raccontato.

Con un inizio dei lavori programmato per quest’anno, il tanto atteso cambiamento potrebbe arrivare presto, ma attenzione: il passaggio alle nuove frequenze non avverrà in un unico tempo in tutto il Paese; l’implementazione del DVBT2, infatti, avrà una durata complessiva di due anni e solo il 1° luglio 2022 potrà dirsi completata.

DVBT2: aggiornare le proprie televisioni sarà semplice e veloce

Per continuare a guardare il digitale terrestre, ogni utente sarà tenuto ad effettuare delle modifiche. Nel caso in cui la propria televisione abbia come anno di produzione un periodo posteriore al 2017, in tal caso non sarà che necessario effettuare una semplice sintonizzazione dei canali. Tutto ciò discende dal fatto che a partire da quell’anno, ogni TV è stato prodotto con il supporto del codec HEVC DVBT2 integrato.

Nel caso in cui, invece, la propria TV sia stata prodotta prima del 2017 le soluzioni saranno due:

Acquistare un nuovo dispositivo; Acquistare ed abbinare alla già esistente TV un decoder dedicato.

Per l’acquisto di uno dei due dispositivi è presente un bonus TV (maggiori informazioni qui).

A chi fosse interessato, infine, comunichiamo che attraverso i nuovi canali 100 e 200 sarà possibile scoprire se i propri dispositivi supporteranno o no le nuove frequenze sarà più semplice e veloce.