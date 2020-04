L’operatore Vodafone Italia ha deciso di continuare a proporre per tutti i nuovi e già clienti over 60, l’offerta denominata Facile, che permette ai più anziani di avere un’offerta con minuti e Giga.

Grazie all’introduzione della nuova tariffa base 25 New, si è aggiornata anche l’offerta Over 60 di Vodafone, che continua ad essere sottoscrivibile senza altre variazioni fino a nuova comunicazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Facile ancora attivabile per gli Over 60

L’offerta Facile è disponibile sia nei negozi che online, ed è riservata a tutti i clienti che hanno compiuto 60 anni di età, che passano a Vodafone, attivano una nuova SIM o effettuano il cambio offerta. Più precisamente l’offerta Facile prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 4 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 12.99 euro al mese.

Se il cliente sceglie l’addebito su carta di credito o conto corrente, avrà in più anche SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e Giga illimitati per chiamare e videochiamare tramite internet e chattare. In questo caso infatti si attiveranno le opzioni Vodafone Pass Chat e Vodafone Pass WebVoice senza costi aggiuntivi.

Il primo comporta l’analisi della propria navigazione da parte dell’operatore esclusivamente per consentirne la corretta tariffazione e permettere di videochiamare e chattare. Nel secondo invece sono incluse le applicazioni come Viber, imo, WeChat, Skype, WhatsApp, Google Hangouts, Telegram, Messenger di Facebook, LINE, Tango Messenger, FaceTime, Google Duo e molte altre. Per scoprire maggiori dettagli o tutte le altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.