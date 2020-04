WindTre, tantissime offerte attendono gli utenti che vogliono approfittare dell’occasione per abbandonare il proprio operatore telefonico ed abbracciare il nuovo brand unico. Le migliori proposte del mese di Aprile nascondono al proprio interno una miriade di contenuti dal giusto prezzo di vendita, a patto che comunque si provenga da determinate aziende.

Andiamo con ordine, tutte le versioni attualmente disponibili sul mercato condividono esattamente lo stesso bundle di contenuti, nello specifico il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di richiedere 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, con anche illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri, senza dimenticare comunque i 200 SMS da poter utilizzare per inviare messaggi ad ogni numero in Italia.

Il prezzo fisso da sostenere in fase di attivazione non risulta essere troppo impegnativo, nello specifico parliamo di soli 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, e niente di più. Allo stesso modo è importante segnalare l’assenza di vincoli contrattuali di durata, l’utente potrà richiedere il recesso da WindTre quando e come verrà, senza comunque essere costretto a pagare penali o dover versare costi aggiuntivi.

Passa a WindTre: tante offerte per tutti gli utenti

Sul mercato al giorno d’oggi sono disponibili 2 versioni della stessa offerta, differenti solamente nel prezzo finale di vendita, in relazione alla provenienza.

Coloro che si ritrovano in uscita da un operatore virtuale, non inclusi Fastweb Mobile, Kena Mobile, ho.Mobile e PosteMobile, potranno richiedere la Go 50 Top+ a 5,99 euro al mese. I suddetti, in aggiunta agli uscenti dall’operatore Iliad, invece, accederanno alla Go 50 Fire+, i contenuti sono esattamente gli stessi, ma presenta un costo fisso di 6,99 euro al mese per sempre.