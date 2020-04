WindTre ha già chiuso il suo promo mese di attività nel nostro paese. La compagnia, originata dalla fusione dei brand Wind e 3 Italia, già rappresenta un punto di riferimento nel campo della telefonia: rispetto a rivali come TIM e Vodafone, infatti, il gestore può contare su un bacino di pubblico più ampio.

WindTre, per i giovani c’è questa vantaggiosa offerta con 80 Giga

WindTre non si accontenta dei numeri già ottimi di questa presente, ma in prospettiva punta ad una crescita sempre maggiore. Il team commerciale del gestore sta puntando su un target di pubblico ben identificato per accrescere ancor di più il numero delle SIM attive. Da qui al futuro prossimo, l’azienda cercherà di privilegiare i giovani anche grazie alla nuova offerta Young DSU.

Tutti gli under 30 potranno beneficiare di questa promozione che prevede minuti e messaggi illimitati a cui si aggiungono 80 Giga per la connessione internet con velocità 4G e anche 4,5G (nei territori attualmente coperti da questa tecnologia). Il prezzo previsto per il rinnovo mensile di Young DSU è di soli 9,99 euro.

Tale costo è però esclusivo degli utenti che scelgono la modalità di pagamento Easy Pay, cioè la modalità di pagamento con addebito automatico su carta di credito o conto corrente. In mancanza di ciò, il prezzo di rinnovo si attesterà sui 11,99 euro.

Per quanto concerne l’attivazione vi sono due metodi da tenere in considerazione. Gli interessati possono semplicemente collegarsi al sito ufficiale di Wind Tre a questo link o anche rivolgersi in un negozio ufficiale del gruppo in Italia.