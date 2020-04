Peaky Blinders nasce come fiction britannica su bbc two nel 2013 fino al 2014. Dopo un anno continua a fare il suo successo irrefrenabile dal 2015 sulla piattaforma di streaming Netflix. Oggi Steven Knight (il creatore della serie tv) è giunto alla sesta stagione, ma quando arriverà davvero Peaky Blinders 6?

Prima di parlare del nuovo imminente arrivo, rivediamo come ci aveva lasciati l’imprevedibile serie televisiva che vede come sfondo la città di Birmingham (in Inghilterra) durante il primo dopoguerra. Il personaggio principale attorno al quale ruota la scena è Thomas Shelby (interpretato da Cillian Murphy). Egli con l’aiuto della sua banda di criminali, chiamata appunto Peaky Blinders, segue i propri affari nel quartiere Small Heath. Nel percorso della sua vita incontra diverse persone: Belfast (un poliziotto privo di moralità), Chester Cambpell, e Grace Burgess, una donna misteriosa dal passato nascosto (diventerà la moglie di Thomas). Per la morte di quest’ultima il protagonista impazzirà completamente arrivando a vederla addirittura attraverso delle allucinazioni. Ciò, come vediamo nell’ultima puntata della quinta stagione, lo porterà a volersi togliersi la vita lasciandoci per un lungo tempo col fiato sospeso.

Peaky Blinders 6: tutto ciò che c’è da sapere in merito

La notizia della nuova stagione è stata lanciata dallo stesso Knight attraverso una storia realizzata su Instagram. L’immagine ritrae un copione con su scritto il titolo della prima nuova puntata: “Black Day“. Non male come inizio. Già dal nome possiamo intuire quanto suggestiva sarà la nuova stagione.

Knight però non ha pronunciato parole riguardanti la data precisa d’arrivo, suscitando così l’attesa in costante aumento dei fan più accaniti di Peaky Blinders. Aspettiamo alcune settimane per le nuove notizie.