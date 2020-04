Il nuovo brand unico WindTre prova a spodestare Vodafone dal trono di regina indiscussa della telefonia mobile con il lancio di una serie di offerte davvero molto invitanti e ricchissime di occasioni da non lasciarsi sfuggire, seppur con alcune limitazioni dettate dalla portabilità del numero originario.

Come potete tranquillamente immaginare, le migliori promozioni afferenti al mondo della tecnologia mobile sono sempre e soltanto in versione operator attack, di conseguenza anche in questo caso il consumatore si ritroverà a dover richiedere la portabilità del proprio numero di telefono proveniendo però da determinati e specifici operatori telefonici.

Tutte le versioni che andremo a raccontarvi condividono esattamente lo stesso identico bundle di contenuti, in particolare parliamo di illimitati minuti utilizzabili verso chiunque in Italia, con l’aggiunta di 200 SMS da spendere verso altrettanti numeri, per finire con 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G.

Passa a WindTre: ecco le promozioni da richiedere

I costi di attivazione, indipendentemente dalla versione di cui siete in possesso, corrispondono esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza alcuna cifra aggiuntiva o vincolo contrattuale di durata da rispettare. Il pagamento del canone, inoltre, è previsto direttamente tramite credito residuo della SIM acquistata, non è obbligatorio richiederlo con conto corrente bancario.

La versione più economica risulta essere la Go 50 Top+, una promozione a disposizione esclusiva dei clienti di un operatore virtuale, oggi in vendita a 5,99 euro al mese. Sono da considerarsi esclusi PosteMobile, Fastweb Mobile, ho.Mobile e Kena Mobile.

I suddetti, e gli uscenti da Iliad, potranno invece richiedere la Go 50 Fire+ al prezzo finale di 6,99 euro al mese a tempo indeterminato.