Tante nuove offerte attendono gli utenti che si sentono pronti a richiedere una SIM ricaricabile del brand unico WindTre, la portabilità è sempre obbligatoria, ma è comunque possibile accedere sempre allo stesso bundle, senza particolari limitazioni sulla provenienza.

L’accesso alla promo di WindTre è possibile esclusivamente dal sito ufficiale, i contenuti effettivamente offerti sono pari a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, nonché ovviamente 200 SMS da inviare a qualunque operatore telefonico.

Il costo iniziale da sostenere per la sua attivazione corrisponde nello specifico a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, su cui sarà poi necessario richiedere la portabilità del numero originario. A dispetto di quanto siamo abituati a vedere in seno a WindTre, in questo caso non sarà necessario sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata.

WindTre: nuove promozioni per tutti

Le nuove offerte di WindTre si differenziano in relazione alla provenienza del consumatore finale, la versione più economica è la Go 50 Top+ da 5,99 euro al mese, ma raggiungibile in esclusiva dai possessori di una SIM di un operatore virtuale (che non sia però ho.Mobile, Fastweb, Kena Mobile o PosteMobile).

In alternativa è presente la Go 50 Fire+, raggiungibile in esclusiva dai clienti di uno dei suddetti operatori, in aggiunta a Iliad, tutto a 6,99 euro al mese per sempre.

Le due versioni richiedono ad ogni modo il pagamento diretto tramite credito residuo, con addebito automatico su base mensile. Ricordate sempre che possono essere richieste, con portabilità obbligatoria, dal sito ufficiale.