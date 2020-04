Navigare al di fuori della propria abitazione è diventata un’esigenza di molti, i quali desiderano essere sempre online così da non perdere neanche un messaggio o una nuova notizia. A tale scopo, nel corso del tempo, le connessioni mobili sono risultate essere la soluzione sebbene ad oggi avere una queste non è più obbligatorio. Grazie ad un nuovo progetto in fase d’espansione in tutta Italia, infatti, una rete WiFi pubblica e gratuita diventerà presto disponibile sia per i cittadini che per i turisti interessati ad ottenere un accesso.

WiFi senza limiti: il 4G di TIM, WINDTRE, Vodafone e Iliad non è più obbligatorio per navigare quando si è fuori casa

Attualmente disponibile in diverse zone d’Italia, il WiFi gratuito è ancora in fase d’espansione dato che il suo obiettivo è quello di offrire copertura a circa 7400 comuni dislocati su tutta la penisola. In ogni caso, dove esso è già abilitato, può essere già utilizzato: ma come sfruttarlo?

Al fine di poter utilizzare questa connessione, infatti, gli utenti dovranno rispettare due passaggi fondamentali che sono quelli di:

scaricare sul proprio smartphone l’apposita applicazione, questa è interamente gratuita ed è disponibile sia per Android che iOS; effettuare la prima registrazione con i dati richiesti così da ottenere delle credenziali, le quali potranno essere utilizzate per collegarsi ad ogni hotspot d’Italia.

Per conoscere, infine, le postazioni WiFi più vicine alla tua posizione, consultare la mappa aggiornata in tempo reale è la soluzione più giusta, è possibile trovarla sul sito ufficiale del progetto a questo link.