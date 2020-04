WhatsApp: una multa per gli utenti per il coronavirus, c'è un messaggio

L’utilizzo di WhatsApp in questi giorni di Lockdown è sicuramente aumentato in maniera sproporzionata. Sono tanti gli utenti che non riescono a fare a meno di questa piattaforma che ovviamente collega tutto il mondo anche se chiusa in casa. Le persone che utilizzano l’applicazione hanno deciso quindi di sopperire alle mancanze dei propri affetti con chiamate e videochiamate.

Allo stesso tempo ci sono da sottolineare alcune problematiche, visto che non passano mai di moda. Sappiamo che WhatsApp negli ultimi anni ha combattuto lo spionaggio e soprattutto le truffe, con tante nuove innovazioni. Ora come ora però qualcuno avrebbe continuato a segnalare delle truffe all’interno della chat, le quali arriverebbero sottoforma di nuovi messaggi. Uno di questi sfrutterebbe addirittura il coronavirus e la sua emergenza per provare ad ingannare le persone.

WhatsApp, il nuovo messaggio parla di una multa per via del coronavirus ma non c’è nulla di vero

Sono tantissime le segnalazioni in merito ad un nuovo messaggio che avrebbe sconvolto le persone su WhatsApp. Si parla infatti di una multa molto severa, la quale comprenderebbe tutti coloro che ricevono il messaggio. Si tratta di un testo molto ben organizzato, il quale include molti articoli della legge proprio per tentare di far credere alle persone che si tratti di una situazione reale.

Il messaggio dice che la persona che ha ricevuto il testo dovrà pagare una multa di 400 €. In basso poi c’è scritto che chiunque pagherà immediatamente al link preposto la somma di 10 €, sarà esentato dal pagamento completo della multa. Ovviamente l’obiettivo è quello di farvi pagare 10 € in modo da farvi credere di essere ormai in regola.