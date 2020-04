CoopVoce aumenta i giga: arriva la Top 50 con tutto incluso, il prezzo

CoopVoce è una realtà che ha dimostrato aspetti controversi durante il suo periodo vitale. Da quando è nato questo nuovo gestore virtuale gli utenti non hanno fatto altro che ignorarlo costantemente, visto che, nonostante i suoi prezzi allettanti, non presentava contenuti all’altezza della concorrenza. Successivamente poi, annusato il pericolo di finire nel dimenticatoio, CoopVoce ha scelto di intervenire sulla sua strategia, modificandola.

Questo ha comportato una crescita esponenziale in pochi mesi, visto che le offerte sono diventate molto più convenienti sotto diversi punti di vista. Ora tra i gestori virtuali gli utenti credono che quello di Coop sia il migliore in assoluto. Il tutto non solo dal punto di vista delle offerte ma anche dal punto di vista dell’affidabilità, visto che nessuno ha mai ricevuto brutte sorprese.

CoopVoce: battuta la concorrenza a colpi di contenuti, ecco cosa contiene la nuova ChiamaTutti Top 50

Gli utenti che scelgono CoopVoce possono contare su una promo della solita linea ChiamaTutti che in questo caso si dimostra ancor più piena. Si tratta della nuova TOP 50.

Questa nuova soluzione offerta dal gestore ormai più di un mese fa sta comportando un aumento degli utenti. Non potrebbe essere altrimenti visto che al suo interno ci sono i migliori contenuti e ad un prezzo fantastico. Per soli 10 € al mese per sempre le persone possono ottenere minuti senza limiti verso tutti gli utenti, 1000 SMS e 50 giga in 4G per navigare sul web. Questa promozione è disponibile anche per i già clienti, i quali non dovranno fare altro che pagare il solo costo di attivazione.